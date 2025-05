Tagasi ST 26.05.25, 17:57 KIK toetab jäätmete ringlussevõtu investeeringuid Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) annab toetust liigiti kogutud jäätmete ringlussevõtu suurendamiseks. Ettevõtted saavad toetust küsida ettevalmistavateks tegevusteks, jäätmete ringlussevõtuks ning jäätmearuandluse liidestamiseks riikliku infosüsteemiga. Alates 24. maist saavad toetust taotleda kõikide jäätmeliikide töötlejad.

Järvakandis asuv Green Gravelsi tehas valmistab klaaspakenditest klaasvahtkillustikku. Foto: Green Gravels

„Jäätmereformiga muutub jäätmete sorteerimine inimestele mugavamaks ning see annab võimaluse kasutada senisest rohkem jäätmeid uute toodete valmistamiseks. Seda toetab ka reformi oluline muudatus: ringlussevõtt muutub ettevõtetele majanduslikult mõistlikumaks kui prügi ladestamine või põletamine. Selleks, et ringmajandus hoogsamalt arenema hakkaks, toetab riik ettevõtteid ka rahaliselt vajalike investeeringute tegemisel,“ lausus taristuminister Kuldar Leis.

KIKi ringmajanduse ja ressursisäästu valdkonnajuhi kohusetäitja Sirli Vaksmann rõhutas, et ringmajandusele üleminekul on vajalik, et uute toodete valmistamisel võtaksime esmajärgus kasutusele juba olemasolevad materjalid. „Selle vooruga toetame ettevõtteid, et võimalikult palju materjale jõuaks prügila asemel uuele ringile. Jäätmed on väärtuslik ressurss ja nende ringlussevõtuga vähendame vajadust loodusest pärit toormaterjalide järele.“

Toetust saab küsida kõikide liigiti kogutud jäätmete töötlemiseks. Toetust antakse järgmisteks tegevusteks:

Jäätmete ringlussevõtu ettevalmistamiseks. Toetust antakse vahetult ringlussevõtule eelnevaks jäätmete töötluseks, näiteks liigiti kogutud materjalide pesemiseks, purustamiseks jms. Toetuse suurus on 200 000–3 000 000 eurot projekti kohta. Liigiti kogutud või sorteeritud jäätmete ringlussevõtuks. Toetatakse liigiti kogutud või sorteeritud jäätmete ringlussevõttu, milles jäätmematerjalid töödeldakse toodeteks, materjalideks või aineteks. Toetuse suurus on 200 000–3 000 000 eurot projekti kohta. Jäätmeandmete loomise, haldamise, kasutamise ja riigile esitamisega seotud digilahenduste loomiseks. Toetatakse digilahendusi, mis võimaldavad ettevõttel saata oma infosüsteemist andmeid otse riiklikku infosüsteemi. Toetuse suurus on 10 000–150 000 eurot projekti kohta.

Toetust saavad taotleda äriühingud. Taotlusvooru eelarve on 14 miljonit eurot, millest vähemalt 5,6 miljonit eurot suunatakse projektidele väljaspool Tallinna ja Tartu piirkondasid. Toetuse osakaal on kuni 47,93%, sõltudes riigiabi eeskirjadest.

Toetuse tingimustega saab tutvuda KIKi kodulehel , kust leiab ka ringmajanduse toetuste infopäeva materjalid. Toetust saab taotleda e-toetuse keskkonna kaudu kuni vooru eelarve ammendumiseni.

Varem on KIK Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest toetanud 20 jäätmete ringlussevõtu projekti 10,1 miljoni euroga. Näiteks rajati toetuse abil klaasijäätmete ümbertöötlemiseks klaasvahtkillustiku tehas Järvakandis ja Eesti Keskkonnateenused AS biojäätmete käitlemise tehas. Kõik toetust saanud projektid leiab KIKi kodulehelt siit

Toetust antakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest ja toetused töötas välja Kliimaministeerium koos Keskkonnainvesteeringute Keskusega.