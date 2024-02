Kodulaenu kolimine odavamaks: ettepanekud mõjutavad ka kinnisvarabüroosid ja notareid

Küpseb plaan laenude kolimine odavamaks teha. Pangad kiidavad takka

Finantsinspektsioon soovitab leida võimalusi, kuidas kodulaenu teise panka viimist inimestele odavamaks teha, et konkurentsi turul suurendada. Osad pangad on kahtlevad, kas kolimise hind on põhiprobleem, kuid kiidavad plaani siiski heaks.