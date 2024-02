“Turg on polariseerunud – on hirmu, samas on ka võimalusi.” Sõjakartus avab luksuskinnisvaras uued uksed

Kinnisvarabüroo Christie’s International Real Estate Signature’i kinnisvaraspetsialist Triin Loodus rääkis, et kindlasti on turul tunda hoo vaibumist võrreldes ühe-kahe aasta taguste luksuskinnisvara tehingutega. Foto: Liis Treimann

Luksuskinnisvara jõuab rohkem müüki, kuna osa inimesi tahavad naaberriigi Venemaa pärast paigutada oma raha mujale kui Eestisse. Turul on praegu ostjaid soosiv aeg, leiavad kinnisvaramaaklerid.

„Juhuse tahtel on mul just tõesti tulnud müüki viis korterit, mis on kuskil suurusjärgus üle miljoni euro,” tõdes kinnisvarabüroo Kurg & Korsten tegevjuht ja kinnisvaramaakler Bill Valdre.