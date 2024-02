Uudised

Raadiohommikus: Enefit Green, usk turgudel ja Eesti Route 66

Kas väiksem kasum on pärast kõrgete energiahindade ajastut uus reaalsus? Äripäeva hommikuprogrammis annab vastuseid Enefit Greeni juht Aavo Kärmas. Foto: LIIS TREIMANN

Märtsi esimesel hommikul vaatame otsa värsketele Enefit Greeni majandustulemustele ning püüame aru saada, kas väiksem kasum on pärast kõrgete energiahindade ajastut uus reaalsus. Vastuseid annab Enefit Greeni juht Aavo Kärmas.

Kui suur aktsiaseitsmik on tõesti niivõrd kallis, nagu mitmel pool kritiseeritakse, miks seda siis lühikeseks ei müüda? Kas see siiski oleks variant ning millal niimoodi korrektsioonile panustada, arutame Swedbanki finantstoodete müügi vanemspetsialisti Rainer Saadiga. Teeme juttu ka sellest, millised on täna enim lühikeseks müüdud aktsiad ehk millesse turgudel usk totaalselt puudub.

Selguvad Eesti neljanda kvartali majanduskasvu ning veebruari inflatsiooninäitajad. Neid kommenteerib Luminori peaökonomist Lenno Uusküla.

Äripäeva arvamustoimetaja ning autoajakirjanik Karl-Eduard Salumäe istus ameeriklaste kultusauto Ford F-150 rooli ning sõitis läbi Eesti oma Route 66. Arutame temaga, mida ta oma teekonnal kohtas, kas Eestis on maanteede äärde äride rajamine mõistlik ning kas kiirteede ajastul on autosõit muutunud meelelahutuse asemel pigem tööks.

Raadiohommikut veavad Stiine Reintam ja Indrek Mäe

11.00–12.00 “Äripäev eetris”. Nädalat raamivas saates räägime börsiettevõtete tulemustest, kinnisvaraturul toimuvast ja sellest, kas aktsiaturul on mull või mitte.

Saadet veab Dmitri Fefilov, tema kõrval arutlevad neil teemadel börsitoimetuse liikmed Indrek Mäe ja Jana Saarkoppel.

12.00–13.00 “Läbilöök”. Ta on antropoloog ja on veetnud aasta Ghanas gurunsi hõimu liikmena, ta on õppejõud ning mängib Hiiu kannelt. Sel kevadel astub ta mitmesaja miljoni inimese ette, et laulda narkootikumidest, millest ta ei tea midagi. Läbilöögist räägib pool Puuluubist ehk Marko Veisson.

Saatejuht on Eget Velleste.

13.00–14.00 “Juhtimisaudit”. Saates räägime mõtlemispsühholoogiast ja juhtimiskvaliteedist ning nende mõjust ettevõtte igapäevasele toimimisele. Jutuks tulevad juhtimise igapäevased väljakutsed, vaimne tasakaal ja läbipõlemine.

Külas on meeskonna- ja juhtimiskoolitaja ning psühholoog Andero Teras. Ta räägib nii esmatasandi juhtidest, kes seisavad silmitsi töötajate raskuste ja läbipõlemise sümptomitega, kui kõrgemast juhtkonnast, kus keskendutakse strateegiale ja süsteemide mõistmisele, käsitletakse juhtimisega seotud dilemmasid ning nende lahendamise võimalusi.

Saadet juhib Helen Klettenberg.

15.00–16.00 “Fookuses Euroopa majandus”. Seekordses saates räägime Euroopa Parlamendi saadiku Urmas Paetiga, kas Donald Trumpi Euroopa-suunaline hurjutamine on asjakohane. Uurime, kui reaalne on stsenaarium, kus Euroopa Liit kõik Hiinast tulevad vidinad ära keelab? Samuti tuleb juttu sellest, kas ja millal Gazasse rahu saabub ja kuidas Euroopa kaitsevõime kõige selle keskel toime tuleb.

Saadet juhib Sigrid Hiis.

17.00–18.00 “Äripäeva arvamusliider”. Otsime vastuseid küsimusele, kas sõja tõttu on Eesti jäämas väliskapitali jaoks äärealaks või on siin mängus teised põhjused. Sel teemal arutleb meiega Redgate Capitali partner Valeria Kiisk.

Regionaalminister Madis Kallasega räägime, kas Eestis on võimalik teha regionaalpoliitikat või peaksime kõik Tallinna kolima. Delfi Meedia uuriva ajakirjaniku Holger Roonemaaga võtame teemaks uuriva ajakirjanduse seisu.

Saatejuht on Indrek Lepik.

