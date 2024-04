Tallinn võib pühapäeval saada uue linnavalitsuse

Saaremaa ettevõtjad valmistuvad suveks: ees ootab üks pikk laupäev, kümme nädalat jutti

“Nädal aega enne jaanipäeva algab meie jaoks üks pikk suur laupäev, lihtsalt kümme nädalat jutti,” ütleb Karine Mägi, kes avas 2020. aastal Kuressaare kesklinnas kiiresti suure populaarsuse saavutanud Bönsi kohviku.Pihtla õlleköögi eestvedaja Alo Väli ütles, et vaatab kurvalt pealt õlletööstuse pankrotilainet, kuid lubab, et tema ei pane uksi kinni.Bönsi asutaja ja perenaine Karine Mägi tunneb, et teeb õiget asja. Ta näeb oma kohviku järele vajadust nii Kuressaares kui ka kaugemal teistes linnades.

