Äripäev eetris: linnavõimu kaudu valimisõiguse kallale kippumine on kaunis orbanlik

Isamaa esimees Urmas Reinsalu üritab linnakoalitsiooni kaudu ka riigikogu koalitsiooni eest asju otsustada. Foto: Liis Treimann

Eri võimutasandeid segamini ajades üritada inimeste põhiõiguseid kärpida on võõrastav, omane Orbani Ungarile, aga mitte Eestile, rääkisid ajakirjanikud saates “Äripäev eetris”.

Tallinna koalitsioonikõnelused said saates ohtrat tähelepanu, ette võeti nii karmisõnalised lubadused eelarve kärpimise kohta (7 miljonit eurot), see, miks opositsiooniesindajad linnaeelarvest nii vähe teavad, kui ka see, kuidas siis töötavad need toiduahelad linnastruktuurides, mida lammutama tuleks hakata.

Gaza sõja kontekstis peatuti seal Iisraeli sõjategevuse tulemusel toimuval näljahädal ning küsimusi tekitas, miks Eesti ei ole taastanud Palestiina abiorganisatsioonide rahastamist, kui seda on teinud nii Euroopa Liit, Austraalia kui Kanada.

Võib küll arvata, et Eesti võimud ei taha lääneliitlaste keskel teistmoodi poliitikaga silma torgata, aga see meeleolu on juba muutunud, rääkisid ajakirjanikud ning soovitasid välisminister Margus Tsahknal oma sisemine tahtejõud uuesti üles leida.

Veel tuli jututeemaks tasuta ühistranspordi küsimus Tallinnas ning Vene kodanike hääleõigusega seonduv laiemalt. Saatekülalised jõudsid järeldusele, et mõistetamatu on inimeste hääleõigusest ilma jätmisega ähvardamine olukorras, kus Vene kodakondsus on tihti võetud pragmaatilistel põhjustel ning sellest loobumine on tänasel päeval pigem võimatu.

Nädala võitjaks kuulutati Äripäeva ajakirjakaane kangelased ning kaotajaks Apotheca apteegikett, kust jalutama läinud kliendiandmed võivad kaasa tuua kopsaka trahvi.