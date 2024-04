Olukord restoraniäris: “Kui kokad tööd otsivad, siis on jama käes”

Kui mõni aasta tagasi oli restoranidesse vaat et võimatu töötajaid leida, siis nüüd on olukord muutunud. Foto: AFP/Scanpix

Kui kokad hakkavad ise tööd otsima, siis on jama käes, ütles Lahepere Villa perenaine Helen Vihtol. Eriti on olukord kehv, kui tööd hakkavad otsima kokad, kes on töötanud Michelini tärniga restoranides.