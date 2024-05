Eesti ühe rikkaima ärimehe metallifirma koondab töötajaid

SUUR ETTEVAADE 2024: nii mõnegi jaoks on keeruline aeg alles ees

Algaval 2024. aastal toob vinduv majanduslangus ettevõtetele surve koondada ja kärpida, et jääda ellu. Kuid on ka neid, keda võib järgmisel aastal saata suur edu.