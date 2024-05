Teedefirmad istuvad augus: kaks aastat ja kakssada koondatut

Sven Pertens. Foto: Raul Mee

Teedefirmad TREV-2 ja KMG on viimase paari aasta jooksul koondanud kokku paarsada töötajat, ettevõtteid räsivad raha rööviv asfaldiäri ning töötajad, keda enam valdkonda tagasi ei meelita.

TREV-2 juht Sven Pertens nentis, et teedeäris on praegu raske aeg ning pole põhjust loota, et koondatud töötajad raskuste leevenedes valdkonda tagasi tuleks. “Inimesi on läbi aastate koolitatud, ettevõtted on üksteiselt töötajaid üle ostnud, ja kui jõuab kätte olukord, kus need samad inimesed tuleb ära saata teadmisega, et nad on mingis osas valdkonnale kadunud … Kahju on ühepäevaperemehe kombel asju ajada,” tunnistas Pertens. “Aga see äri on riigi rahastuse põhine,” viitas Pertens sellele, et riik suunab teedeehitusse kõlisevat kasinalt.