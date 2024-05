Hõbe lõi kirkalt särama ja kipub kullast kasumlikumaks

Hõbedat nimetatakse ka steroididel kullaks, sest selle hinnaliikumised kipuvad olema tunduvalt järsemad. See aga tähendab ka suuremat riski. Foto: Julia-Maria Linna

Kulla väikevend ja vaese mehe kuld hõbe on tänavu kollasest metallist kiiremini kallinenud. Analüütikud toovad välja, et järjepidev puudujääk turul võib hõbeda järgnevatel aastatel kullast isegi eredamalt särama panna.

„Kui me vaatame metalle, siis kuld ja hõbe võiks 2024. aastal ülejäänud metallide seast enim välja paista,“ kirjutasid JPMorgani analüütikud eelmise aasta lõpus. Aasta esimene pool on nende teesi kinnitanud, sest mõlemad metallid on küllaltki kiiresti kallinenud. Pank ootab, et hõbeda keskmine untsihind jõuab tänavu neljandaks kvartaliks 30 dollarini. Selle prognoosi ületamisele on hõbe juba praegu väga lähedale jõudnud.