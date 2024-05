Uudised

Äripäev

19. mai kell 8:10







Soomlased imestavad: Eesti robotid vallutavad maid

Auve Techi sõiduk nimega MiCa. Foto: Andras Kralla

Eestlaste robotid vallutavad Soomes maid, kirjutab Helsingin Sanomat.

Üks on Starship Technologies, mille robotid on juba 14 Soome linnas ja peagi veel rohkemates. S-Group on esitanud tellimuse saada roboteid aasta lõpuks veel enam kui sajasse kauplusesse. Lisanduvad Salo, Karkkila, Sipoo ja Lohja linnad.