Auve Tech müüb oma esimese auto Jaapanisse

Auve Tech nõukogu esimehe Taavi Rõiva sõnul on Jaapanisse iseauto müük kompliment kogu Eestile. Foto: Andras Kralla

Eestlased on väga palju häid Jaapani autosid ostnud aegade jooksul, aga nüüd paneme selle jõe teistpidi ka käima, sõnas Auve Techi nõukogu esimees Taavi Rõivas.

Nimelt asub esimene Eestis loodud autonoomne sõiduk sel nädalal Jaapani poole teele, ütles Rõivas. Ta lisas, et neile teadaolevalt on see esimene Eestis toodetud auto, mis reaalselt müüakse Jaapanisse.