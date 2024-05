Ehitussektori langus oli esimeses kvartalis sügav

Soomes läheb karmiks: ehitusest kaob veel 15 000 töökohta

Ehitus on Soomes sektor, kus töökohtade arv on kõige suuremalt kukkunud – nii vähe tööd pakkus see valdkond viimati 25 aastat tagasi, selgus Soome majandusministeeriumi tööhõive ülevaatest.