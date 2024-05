Sõõrumaa kinnisvarafirma uus juht: kasvatame portfelli miljardini

Enne Urmas Sõõrumaa kinnisvarafirmasse minemist vedas Gert Jostov üle 15 aasta Technopolis Ülemiste arendusi. Foto: Andres Raudjalg, US Real Estate

Urmas Sõõrumaa kinnisvarafirma US Real Estate’i värske juhi Gert Jostovi ülesandeks saab kasvatada ettevõtte portfelli miljardi euroni. Samuti on ettevõte investori otsingul.

Praegu on US Real Estate’i kinnisvaraportfelli suurus ligi 350 miljonit eurot. “Kümne aasta plaan on see tõsta 1 miljardini,” ütles Jostov Äripäeva raadio hommikuprogrammis. “Selline hea lihtne ümmargune number, mida eesmärgina silmas pidada.”

Jostov selgitas, et ettevõttel on mitmeid arendusi, kus on ehitus pooleli, kohe algab või mille arendus on veel projekteerimisel. Kui kõik arendused valmis saavad, siis võiks kinnisvarafirma väärtus olla miljard eurot. Näiteks järgmisel kevadel valmiv Golden Gate peaks portfelli lisama 65 miljoni eurot.

Lisaks rääkis Jostov, kui kaugel on Patarei merekindluse ja Talsinki kvartali arendus. Värske juhi sõnul otsib ettevõte ka suurt investorit, kellega arendused lõpuni viia.