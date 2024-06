Raadiohitid: uus megatrend ja kasvuraketid aktsiaturul

Jaeinvestor, kes on praegu julgenud paigutada oma raha Tallinna börsile, saab hästi premeeritud, rääkis Nelli Janson saates “Investor Toomase tund”. Foto: Liis Treimann

Nädala kuulatuimad saated keskendusid investeerimisele. Huvi pakkusid uus megatrend, kasvuaktsiad USA börsil, aga ka tehnoloogiasektori eufooria ja Nvidia.

Veel jõudsid hittide sekka intervjuu Kristi Saarega kodulaenu intressi langetamisest ja saade, kus võeti luubi alla ehitussektorit ees ootav tõsine väljakutse.

Nädala raadiohitid:

Ees terendab uus megatrend: kaalulangetusravimite turg tõotab mitmekordistuda

Kaalulangetusravimid raputavad ravimitööstust ja nende turg koos riiklike investeeringutega tõotab lähiajal mitmekordistuda. Sellest saavad kasu ka sektori aktsiad.

LHV investeerimiskogukonna juht Nelli Janson ja SEB kapitaliturgude juht Erik Laur rääkisid saates nii kaalulangetusravimite turust, Nvidiast kui ka tehisarusektorist.

Juttu tuli ka Tallinna börsist ja Infortari ootamatult heast käekäigust. Nii Laur kui ka Janson nimetasid enda portfelli võitjad ja kaotajad ning avasid LHV ja SEB klientide ostu- ja müüginimekirju.

Intervjueeris Merian Tiirats.

Neli suure potentsiaaliga kasvuaktsiat USA börsilt

Ajakirja Investor vastutav toimetaja Anu Lill ütles, et USA pulliturg on alles alguses. Lill nimetas neli aktsiat, mis on tema hinnangul USA turul suure kasvupotentsiaaliga.

Intervjuus andis Lill sissevaate Arne Talvingu portfelli põhimõtetest ja rääkis, mida peaks tema teisiti tegema, et samuti 40protsendist tootlust nautida. Veel andis Anu Lill hinnangu Balti börsi aktsiatele.

Küsis Juhan Lang.

Investor Nvidia edust: sellele rongile veel saab

Praegu Nvidia edu kõrvalt vaatav investor Märten Kress loodab, et ka talle saabub soodne hetk aktsia soetamiseks.

Kressi portfellist 95 protsenti on aktsiates. Portfelli valikuid tehes hindab Kress eeskätt ettevõtete äritugevust ning ka dividendimäära. Praegu häid tulemusi näitava Nvidia edust Kress siiski osa pole võtnud. Siiski nentis ta, et muretsemiseks pole põhjust.

Milliseid paljutõotavaid dividendi- ja kasvuaktsiad Kress veel välja tõi, saab kuulda intervjuust. Küsis Juhan Lang.

Börsikaupleja Marek Kallin: tehnoloogiasektori eufooria ei lõppe hästi

Eesti pikima kogemusega börsikaupleja Marek Kallin avaldas saates “Investeerimisportfell 2030”, millist strateegiat tema kasutab, et teenida keskmiselt 30‒40% tootlust aastas.

Päevakaupleja rääkis, et tehnoloogiasektoris on mega eufooria, mida ta on näinud ka varem ning see pole kunagi lõppenud hästi. “Millegipärast ma kardan, et see ei lõppe ka praegu,” rääkis Kallin. Ta lisas, et ilmselt näeme kõiki neid tehisaruaktsiaid, nagu Nvidia ja Super Micro Computer, oluliselt madalamatel tasemetel kui praegu. Kaupleja ise nendes aktsiates ilma stop-loss-orderiteta sees ei istuks.

Lisaks rääkis Kallin saates põhjalikumalt oma strateegiast, riskihaldusest ning millised on olnud suurimad õppetunnid ja kogemuslood kauplemisel. Samuti rääkis päevakaupleja praegusest aktsiaturust ning millised trendid on praegu tema viimaste tehingute järgi head kauplemiskohad. Saadet juhtis Jaan Martin Raik.

Kristi Saare: üle 1,8protsendine kodulaenu intress väärib langetamist

Investor Kristi Saare ütles, et praegu on sobiv aeg küsida pankadelt kodulaenu intressi langetamist. Saare märkis, et kui inimesel on mõistlik sissetulek, siis kodulaenu marginaal ei peaks olema üle 1,8 protsendi.

“Värske statistika tuli ka, et pankade marginaal on 1,5 kandis,” sõnas Saare.

Äripäeva hommikuprogrammis antud intervjuus rääkis Saare ka kinnisvaraturust, ühisrahastusportaalide allakäigust ja lahkas Taylor Swifti globaalset fenomeni. Intervjueeris Juhan Lang.

Ehitust ootab ees tõsine väljakutse

Kliimaeesmärkide täitmine esitab ehitussektorile väljakutse suurendada kümne aasta jooksul elamufondi energiatõhusust 16%. Selleks oodatakse juba pikisilmi uue 160 miljoni eurose korterelamute toetusvooru avanemist, kuid koos sellega on oodata ka muudatusi.

Kliimaministeeriumi elukeskkonna ja ringmajanduse asekantsler Ivo Jaanisoo ja Tallinna Tehnikaülikooli ehituse ja arhitektuuri instituudi direktor Jarek Kurnitski rääkisid saates “Eetris on ehitusuudised”, et suur väljakutse on ka tagada järgmistel aastatel ühtlasem toetusraha pealevool, mis arvestaks nii korteriühistute kui ka ehitajate võimetega ning vähendaks konkurentsi “nobedate näppude voorus”.

Saates tuli juttu ka sellest, kuidas lahendada probleeme ehitushangete korraldamisel, et ei tekiks rahastuse tagasinõudeid. Saadet juhtis Teeli Remmelg.