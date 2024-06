Artikkel

Ärinimedega eksitamine ammune mure: “Tean juhtumeid, kus on seda tehtud viis-kuus korda”

Kui Eesti taasiseseisvus, oli Muldia hea ninaga ärimees, kes vedas ridamisi pankasid, pani aluse Eesti Ekspressile ja tegi reklaamiäri. Lossiomanikuks sai Muldia 1996. aastal ja umbes 25 aastat arendas ta Laitse lossi eksabikaasa Marjuga.

Laitse lossi peremehe manipuleerimine ettevõtete nimedega nii, et äripartnerid tunnevad end lõpuks petetuna, on kestnud laiemalt juba pikemalt.

Pankrotihaldur Martin Krupp tõdes, et skeem, kus ärinime muutmisega jäetakse võlad maha vanasse ettevõttesse, on toiminud väga pikalt. „Tean mõnda juhtumit, mille puhul on sama ärinime taaskasutatud viis-kuus korda,“ ütles ta.