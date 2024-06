Tähtaeg läheneb: suurem osa majandusaruannetest on esitamata

Kuna aruannete esitamise tähtaeg langeb sel aastal pühapäevale, loetakse õigeks ajaks esitatuks ka need, mis on esitatud 1. juulil. Foto: Meeli Küttim

Mõni nädal enne tähtaega on pea kolmveerandil ettevõtetest majandusaasta aruanne esitamata.

Varsti saabub 30. juuni, mil ettevõtetel tuleb esitada 2023. majandusaasta aruanne, see kohustus on 291 077 ettevõttel. Praegu on 72 protsenti aruannetest esitamata – seda on eelmisest aastast paar protsenti vähem.