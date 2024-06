Artikkel

15. juuni kell 14:45







Tippjuht avameelselt: just see on töötajate puhul kindel punane lipp

Whole Foodsi juht Jason Buechel. Foto: Scanpix

Amazonile kuuluva Whole Foodsi juht Jason Buechel avaldas väljaandele CNBC, mis on tema jaoks töötajaid värvates kindel punane lipp.

Buecheli sõnul on selleks töötaja, kes arvab, et tal on olemas vastus absoluutselt igale küsimusele. “Keegi, kes arvab, et just nii peab asi olema, sest nii on alati juhtunud. Et alati lähevad asjad just nii.”