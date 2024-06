Heiti Hääle uus firma läheb jäätmete kallale

Heiti Hääle plaan looks Sillamäele 150 uut töökohta. Foto: Andras Kralla

Ärimees Heiti Hääl asutas koos partneritega firma, mille plaan on ehitada 2026. aastaks Sillamäele tehas, kus tekstiilijäätmed ehitusmaterjaliks töödelda.

"Eestis on tekstiilijäätmete ülejääk 35 000 tonni aastas. Soomes on see suurem - 150 000 tonni. Nõudlus Nende taaskasutamise järele on koletuslik,“ ütles Hääl. Järgmise aasta alguses jõustub Euroopa Liidus direktiiv, mis kohustab liikmesriike tekstiilijäätmeid eraldi koguma ja taaskasutama. See lõi Heiti Hääle sõnul ettevõtluse jaoks niši.