Riigikogulase hookuspookus Lahemaal: saun ujus seadusest mööda

Keskkonnaamet nõuab riigikogu keskkonnakomisjoni esimehe, Eesti 200 poliitiku Tarmo Tamme eestvedamisel Käsmu sadamasse Lahemaa rahvuspargi piiranguvööndisse püstitatud ujuvsauna eemaldamist.

Kui hiljuti kirjutas Äripäev, et Tamm on keskkonnaameti uurimise all seoses ebaseadusliku raie kahtlusega, siis sellele lisaks on keskkonnaamet alustamas haldusmenetlust MTÜ Käsmu Majaka Sadam poolt Lahemaa rahvuspargi piiranguvööndisse paigaldatud ujuvsauna äraviimiseks. Ameti hinnangul on ujuvsaun rahvusparki püsti pandud ebaseaduslikult.