Tagasi 27.06.24, 15:32 Tallinna Sadama kriminaalasja osalised pääsesid aegumise ja vale süüdistuse tõttu Üle kivide ja kändude kulgenud Tallinna Sadama eksjuhtide kohtuasja esimeses vahefinišis mõisteti asjaosalised küll õigeks, kuid kriminaalasja kohtuotsusest selgub, et etteheidetavad teod olid siiski toime pandud.

Tallinna Sadama eksjuht Ain Kaljurand (vasakul) rõõmustamas esimeses kohtuastmes saadud õigeksmõistmise üle.

Foto: Liis Treimann

„Täna on rõõmus päev! See on meile ja Ainile positiivne otsus!“ rõõmustas riigiettevõtte Tallinna Sadam endise juhatuse esimehe Ain Kaljuranna kaitsja Paul Keres kohtuotsuse väljakuulutamise järel. Kerese sõnul on oluline lõpptulemus, sest prokuratuuri süüdistus ei jäänud püsima ja Kaljurand mõisteti õigeks.

