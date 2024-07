Tagasi 10.07.24, 13:06 Markus Villig sattus Ukrainas Vene raketirünnaku lähedale Tehnoloogiafirma Bolt asutaja ja juht Markus Villig reisis tööasjus Ukrainasse vahetult enne Vene raketirünnaku algust. Ettevõtja majutuskoht ei jäänud kaugele tabamuse saanud lastehaiglast.

8. juulil ründas Venemaa rakettidega suurt osa Ukrainast, Kiievi jaoks oli see pärast sõja algust üks ohvriterohkemaid päevi. Fotol on näha tabamuse saanud lastehaiglat Kiievis.

Foto: Reuters/Scanpix

Villigu sõnul asus tema majutuspaik Kiievis vaid 2 kilomeetri kaugusel lastehaiglast, kus hukkus kaks inimest. Venemaa on ametlikult eitanud, et ründas lastehaiglat, kuid Ukraina julgeolekuteenistus avalikustas fotod, millelt on ukrainlaste sõnul näha lastehaigla tabamuskohas olnud Vene raketi Kh-101 tükke.

Esmaspäevases Vene raketirünnakus suri üle Ukraina kokku pea 40 inimest, neist ligikaudu 30 sai surma Kiievis. Kiievi jaoks oli see pärast sõja algust üks ohvriterohkemaid päevi.

