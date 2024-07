Tagasi 12.07.24, 11:15 Biden: olen valmis tegelema Putiniga nii praegu kui ka kolme aasta pärast Ameerika Ühendriikide president Joe Biden ütles NATO tippkohtumisel Washingtonis, et on valmis rääkima nii Venemaa kui ka Hiina riigipeaga, aga vähemalt praegu ta Vladimir Putiniga ei suhtle.

USA president Joe Biden kinnitas NATO tippkohtumisel Ühendriikide toetust Ukrainale, kuid paistis silma ka paari olulise nime eksimisega.

Foto: AP/Scanpix

“Putinil on probleem,” lausus Biden neljapäevasel pressikonverentsil. “Nad (Vene väed Ukrainas ‒ toim) ei ole olnud väga edukad. Nad on kaotanud palju elusid, nad on kaotanud üle 350 000 sõjaväelase tapetuna või haavatuna. Üle miljoni inimese, eriti noored ja tehnilise taibuga, on lahkunud Venemaalt, sest nad ei näe seal tulevikku.”

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun