Tagasi 17.07.24, 16:55 Pärnu–Uulu neljarajaline teelõik sai valmis Eesti üks viimase aja suurimaid taristuobjekte Pärnu–Uulu 2 + 2 teelõik avati eile liikluseks. Ehitus sai valmis planeeritust pool aastat varem, ehituse peatöövõtja oli Verston.

Transpordiameti juht Priit Sauk teelõigu avamisel.

Foto: Karli Saul

„Pärnu–Uulu teelõigu ehitus on transpordiameti lähiaastate üks suuremaid ehitushankeid ning liiklusohutuse taseme tõstmine siseriiklikel teedel on üks meie prioriteetidest. Meil on siiralt hea meel, et tänu Euroopa Liidu rahastusele oli meil võimalik anda oma panus tagamaks Via Baltica Pärnu–Uulu lõigul ohutu ja mugav liikumine,“ ütles pressiteates transpordiameti teehoiuteenistuse lääne osakonna juhataja Hannes Vaidla.

