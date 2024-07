Tagasi 21.07.24, 09:02 Microsoft: üleilmne IT-katkestus mõjutas 8,5 miljonit Windowsi seadet Microsoft andis teada, et reedel maailma vaat et uppi pööranud IT-katkestus mõjutas kokku 8,5 miljonit seadet, vahendab BBC.

Reedene küberkatkestus on ilmselt ajaloo suurim omataoline.

Foto: Scanpix

See on ühtlasi siiani esimene kord, mil intsidendile mingigi numbriline hinnang anti. Microsofti asepresident David Weston märkis, et tegu on umbes 1%ga kõigist maailma Microsofti seadmetest.

