Tagasi 22.07.24, 06:00 Vehklemisliit korraldas suurvõistluse sularahas ja keeldub aru andmast. Korraldaja: “Puhas jonn!” Mullu sügisel Otepää kandis Käärikul toimunud rahvusvahelisel vehklemisvõistlusel käis arveldamine sularahas. Võistlusel osaleja peab seda kahtlaseks ja tahab teada, mille peale kui palju kulus, korraldaja ütleb, et küsija kiusab.

Vehklejate omavaheline tüli on pikalt meedia huviorbiidis olnud. Foto tänavustelt vehklemise Eesti meistrivõistlustelt.

Foto: Margus Pahv / Delfi Meedia / Scanpix

Kohe kindlasti on see üks peatükk vehklejate saagast, kus nii treenerite kui funktsionääride suhted on muutunud äärmiselt teravaks.

Seda, et ühed asjaosalised teistega tülli on pööranud, ei varja mitte keegi. Vehklemisliidu liikmed paistavad olevat jagunenud leeridesse ning koosolekutelt ei puuduvat sõim ega kohati mõni krehvtisemgi väljend.

Selle loo keskmes on mullu sügisel Lõuna-Eestis toimunud vehklemise Põhjamaade meistrivõistlused. Tegemist on roteeruva suurüritusega, kus võistlevad omavahel eri vanuseklassides sajad vehklejad nii meilt kui mujalt. Selle loo südames on aga raha. Täpsemalt sularaha ja see, kuidas sellega majandati.

Mullu Käärikul toimunud vehklemise Põhjamaade meistrivõistlustel osales kokku 11 riigist enam kui 800 võistlejat.

Arve, mida ei tulnudki

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun