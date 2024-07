Tagasi 29.07.24, 18:10 Võlausaldaja nõuab saneerimisel inkassofirma pankrotti Läti kindlustusselts Balcia esitas Harju maakohtule avalduse, millega taotleb finantsnõuetega tegeleva PlusPlus Capitali pankroti välja kuulutamist.

PlusPlus Capitali juhid Harju maakohtus: keskel tegevjuht Peeter Piho, vasakult juhatuse liige Kaarel Raik, paremal advokaat Toivo Viilup. Foto: Liis Treimann

Balcia Insurance’i juhatuse liige Eleonora Zelmene on veendunud, et Balti riikide ja Soome finantsnõuete haldusega tegelev PlusPlus Capital on püsivalt maksejõuetu juba 2022. aasta juulist, mil tegi viimase võlakirjade intressimakse.

