Tagasi PRO 10.08.24, 12:00 FT: kuidas meditsiiniuuringud naisi alt veavad Uute ravimite väljatöötamise ja katsetamise protsess on aastaid keskendunud ennekõike meeste kehadele – kannatajaks jäävad sealjuures naispatsiendid.

Paljud ravimid jäävad naistele kättesaamatuks, sest neid naiste peal lihtsalt uuritakse vähem Foto: AFP/Scanpix

Kate Womersley oli Cambridge'i ülikooli arstiteaduse üliõpilane ning lahkas parajasti kätevärinal oma esimest laipa, kui täheldas ühtäkki kummalist lünka oma anatoomiakursuse õpikus: seal ei mainitud kordagi rindasid.

Segadus asendus peagi nördimusega. Womersley juhtis koos ühe kursuseõega probleemile tähelepanu, kuid nende palveid võeti kuulda ja õppekava hakati korrigeerima alles järgmisel, 2016. aastal.

Praegu psühhiaatrina töötav Womersley on siiani rabatud, et naiste tervise seisukohast nõnda olulist elundit – rinnavähk on naiste seas kopsuvähi järel kõige sagedasem vähisurma põhjus – eirati veel hiljaaegu ühes maailma mainekaimas meditsiinikoolis täielikult. „Rindade olemasolu ei kuulunud nende kogemuste hulka, mida sealne õppekava oleks kuidagigi kajastanud,“ nendib ta.

