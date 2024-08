Tagasi 10.08.24, 17:00 Terje Õiglane: teadmine, et Janek pääseb olümpiale, oli juba meie jaoks suur võit “See on hullult hull. Heas mõttes hullult hull. Kui sa oled Pariisis, kus sporti mõistetakse detailideni ning sul on staadionil 80 000 inimest, siis see on midagi ulmelist,” ütles Rakverest pärit kümnevõistleja Janek Õiglase (30) ema Terje Õiglane.

Terje Õiglane Rakvere staadionil, mida ta peab oma kodustaadioniks. Terje lemmikala on olnud tõkkejooks. Foto: Marie-Johanna Kippar

Janek tegi oma olümpiadebüüdi Pariisi olümpiamängudel, kus saavutas imetlusväärse 5. koha. Lääne-Virumaa Uudised vestles kümnevõistleja ema Terjega olümpiaemotsioonidest, tippsportlase vanema rollist ning spordimaailmaga kaasnevatest valudest ja rõõmudest.

Kohtusime Rakveres, Terje kodustaadionil. Terje lootis kohtuda ka mõne oma treeneriga, kuid seekord ei õnnestunud neid tabada. Nii Janeki isa kui ema on mõlemad väga tugeva sporditaustaga. Sel aastal pälvis Terje Õiglane liikumise ja tervise edendamise eest ka Põhja-Pärnumaa Valla Uhkuse tiitli. Vaatamata sellele, et Terje kodukoht on Vändras, on Rakvere siiski võitnud ta südame.

Kui sageli Rakveresse satud? Milline side sul Rakverega on?

Suvel satun tihedamini, sest meil on Võsul suvila. Alati kui seal käime, tuleme ka Rakverest läbi, meil ikkagi siin sugulasi ja tuttavaid, keda külastada. Ka talvel satume kuus korra ikka siia.

Vändrasse me läksime 1997. aastal. Sellest on väga palju aega möödas. Rakvere linn on ikka megavinge ja minu silmis nii arenev. Näiteks Aqva SPA on koht, mida me alati rõõmuga külastame. Kui oled siin sündinud, kasvanud, koolis käinud ja trenni teinud, siis see ongi see sinu koht. Kogu aeg hoiame uudistel silma peal ja oleme selle kandi eluga kursis. Kui vanemaks saame, tahame abikaasaga Rakveresse tagasi tulla.

Oleme su kodustaadionil. Millise tähtsusega see koht sinu jaoks on?

Ülisuure. Siin on väga palju higi valatud – nii trenni kui ka kaasaelamise mõttes. Vaatasin uksest sisse – siin on abikaasal Lääne-Virumaa rekordid ja Janeki mitmevõistluse staadioni rekord veel üleval. Mis puutub minusse, siis ma olen siin väga palju higi valanud ja raskuseid ületanud. See koht on mulle väga armas. Siin on olnud alati ägedad treenerid, nii minu ajal kui ka nüüd. Kui siin korraldatakse kergejõustikuvõistluseid, siis on teada, et Rakvere kergejõustikukohtunikud on oma ala parimad – väga teadlikud ja professionaalsed.

Kui suurt rolli on mänginud Janeki elus see, et nii ema kui isa on sporditaustaga?

