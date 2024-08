Raadiohommikus: maksudest ja turismist põlevas Kreekas

ST Sisuturundus 13.08.24, 11:12

Kui katust õigesti ja korrapäraselt hooldada, siis võib see kesta aastakümneid. Millised aga on kindlad märgid, et katus vajab põhjalikku hooldust või on oma aja sootuks ära elanud ja tuleb välja vahetada, räägib lame­katustele spetsialiseerunud ehitusfirma juht Rein Kala.