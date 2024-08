Tagasi 17.08.24, 08:47 Kamala Harris lubas elukalliduse kriisi leevendamiseks maksusoodustusi Demokraatide presidendikandidaat Kamala Harris avalikustas reedel osa oma majandusprogrammist.

Demokraatide presidendikandidaat Kamala Harris lubas võtta ameeriklaste suured kulud enda kanda. Foto: AFP/Scanpix

Harrise programm hõlmab maksusoodustusi peredele ja koduostjatele ning hindade langetamist. Financial Times vahendab, et Harris üritab valijaid veenda, et ta suudab toime tulla Bideni administratsiooni vaevanud elukalliduse kriisiga.

