Tagasi 08.08.24, 13:38 Piilu USA presidendikandidaatide rahakotti: vaeseim jääb rikkaimale kümneid kordi alla USA presidendiralli osaliste ehk presidendi- ja asepresidendikandidaatide varakus varieerub kordades ning seda miljonist miljardite dollariteni.

Piilu USA presidendikandidaatide rahakotti, kuhu keegi investeerib ja millised summad liiguvad. Foto: Reuters/Scanpix

Demokraatide kandidaat Kamala Harris on avalikustanud, et tal seisab USA pangakontodel 0,55‒1,1 miljonit dollarit sularaha. Samuti on tal pensionifondides 0,775‒1,8 miljonit dollarit. Harrise vara netoväärtuse vahemikuks teeb see Bloombergi andmetel 1,325‒2,9 miljonit dollarit.

