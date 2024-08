Tagasi 21.08.24, 10:57 Talvine gaas sai Euroopas kaks kuud enne tähtaega varutud Viimasel ajal närviliseks muutunud gaasiturg Euroopas rahunes, sest talvevaru on koos ja gaasimahutid täis.

Gaasimahutid Bulgaarias Chirenis Foto: Reuters/Scanpix

Nädala alguses said Euroopa gaasimahutid 90% ulatuses täis, vahendas Bloomberg gaasiliidu Gas Infrastructure Europe andmeid. See tähendab, et talvevaru sai enam kui kaks kuud enne tähtaega 1. novembril kokku ostetud.

