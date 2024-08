Tagasi 26.08.24, 17:43 Raadiohommikus: suurtest uudistest ja palkadest Teisipäevases hommikuprogrammis räägime peagi paljudele ettevõtjatele postkasti potsatavast kirjast, IT-sektori palgast ja tööturust, energiafirma suurest uudisest ning õlletehase juhi uutest plaanidest.

Sunly juht Priit Lepasepp räägib teisipäeval raadios taastuvenergia arendaja uudisest. Foto: Andras Kralla

Nendel teemadel arutlevad tööinspektsiooni juht Kaire Saarep, IT-firma Uptime tegevjuht Eero Tohver, taastuvenergia arendaja Sunly tegevjuht Priit Lepasepp ning kuulame intervjuud õlletehase juhiga.

Hommikuprogrammi teevad Martin Teder ja Joonas-Hendrik Mägi.

Saatepäev jätkub kolme saatega:

11.00–12.00 “Investor Toomase tund”. Saates räägime investeeringute maksustamisest ehk sellest, kuidas maksukohustus minimaalselt investori tootlust sööks. Külas on maksukoolitaja Peeter Pärtel, kes on vaadanud otsa nii kasvukontode, aga ka kolmanda pensionisamba maksustamisele. Uurime Pärtelilt, kuidas tema enda ja laste portfelle haldab ning kui palju ebaoptimaalne haldus investorile maksma võib minna.

Saadet juhib Indrek Mäe Äripäeva börsitoimetusest.

13.00–14.00 “Cleantech”. Rohetehnoloogia ja innovatsiooni saates tuleb esimeses osas juttu sellest, mis seisus on rohetehnoloogiate kiirendid Eestis. Millised on võimalused ja väljakutsed ning kui palju siis ikkagi raha ja energiat roheinnovatsiooni kiirendamiseks kulub, selgitab Beamline´i tegevjuht Jana Budkovskaja.

Saate teises osas räägime sellest, mille peal ikkagi paremini kiirendada. Transpordiamet katsetab Eestis esimest korda riigimaanteel asfaldisegu, mille sideaine, naftast toodetav bituumen on osalt asendatud puidus leiduva ligniiniga, mida toodab Fibenol. Millega Fibenol veel lisaks ligniini tootmisele tegeleb ning millised on tulevikuplaanid, räägib Fibenoli arendusjuht Peep Pitk. Saatejuht on Mart Valner.

15.00–16.00 “Võitjate põlvkonnad”. Saates läheneme pereettevõtlusele teaduslikult ehk räägime esimest korda, mida näitas sel kevadel ja suvel Eesti pereettevõtjate seas tehtud uuring. Saame teada, missugused on suhted ning töö- ja eraelu lahushoidmise oskus Eesti pereettevõtetes. Uurime välja, kui jätkusuutlikud ja innovaatilised on pereettevõtted ning kuidas pereettevõtted kriisides vastu peavad. Ning loomulikult püüame teada saada, kui paljud pereettevõtjad on juriidilised küsimused lauale tõstatanud ning on ettevõtte osaluste saamise ära reguleerinud.

Saatekülalisteks on Eesti Pereettevõtjate Liidu president Merit Miller, Walless Advokaadibüroo partner Karl-Erich Trisberg ning Milton New Nordicsi organisatsiooni muutuste valdkonna juht Jaano Inno. Saadet juhib Jana Palm.

