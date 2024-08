Ajakirjandus peab aitama tagada, et ühiskonnas säiliksid võrdsed võimalused nii äris kui poliitikas. Et oleks aus konkurents ega võrsuks korruptsioonirisk, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Äripäev jälgib ja kajastab Tartus alanud kohtuprotsessi, mille keskmes on Bigbanki omanik Parvel Pruunsild ja endine Tartu abilinnapea Priit Humal, sest avalikkusel on õigus ja vajadus teada majandusliku ja poliitilise võimu seoseid. Niisuguste seoste kriitiline jälgimine on ajakirjandusorganisatsiooni üks peamisi kohustusi.