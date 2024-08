Tagasi 30.08.24, 08:00 Pankrotistunud Eurora koletu algus: tehnoloogia tõsteti ettevõttesse juba põhja lastud firmast Idufirma Eurora asutaja Marko Lastik käis välja mõtte oma eelmine ettevõte põhja lasta ning kolida seal tehtud IT-arendus tulevasse Eurorasse, selgub asjaosaliste kirjavahetusest.

Põhja läinud idufirma Eurora tehnoloogia ostuks sai viimati pakkumise esitada 21,87 miljoni euroga. Eurora asutaja Marko Lastik on maksu- ja tollitehnoloogiat arendanud algusest peale kaheldavatel viisidel, selleks on tal õnnestunud saada ka korralikult euroraha. Foto: Andras Kralla

Pankrotti läinud maksu- ja tollitehnoloogiat arendanud idufirma Eurora asutaja Marko Lastik ja tema kaaslased astuvad esmaspäeval kohtu ette. Euroopa Prokuratuuri süüdistuse järgi keerutasid nad raha ja võltsisid arveid, et näidata EASi europrojektis, et on maksnud kohustusliku omaosaluse, kuigi tegelikkuses see nii ei olnud.

