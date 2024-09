Tagasi 12.09.24, 15:18 Euroopa Keskpank langetas intresse Euroopa keskpanga nõukogu otsustas etteoodatult, et langetab intresse 0,25% võrra.

Euroopa Keskpanga president Christine Lagarde Foto: Liis Treimann

Nõukogu teatas, et viimased majandusprognoosid inflatsiooni edasise arengu ning intressimäärade reaalmajandusse ülekandumise kohta annavad põhjust arvata, et on aeg rahapoliitikat leevendada.

