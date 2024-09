Tagasi 16.09.24, 20:41 Valitsus jättis euroraha riiulisse, kümnete miljonitega arvestanud firmad koondavad töötajaid Ellujäämise nimel võitlevad puitmajatehased ootasid aasta aega, kuniks jaks otsa sai: koondatud on sadu inimesi ja selles süüdistavad nad kliimaministeeriumi, kes ei pannud õigel ajal allkirja paberile.

Tootmine Timbeco majatehases. “Kui meede oleks aasta või rohkem tagasi välja tulnud, siis oleks mõned hanked juba töösse jõudnud ja nii mõnigi majatehas töö endale saanud,” ütles Timbeco juht Siim Leisalu. Ta usub, et siis poleks hanke võitnud tootjate töötajaid ka koondatud. Foto: Tairo Lutter / Postimees / Scanpix

„Kui ikka on vaja kiireloomuline asi ära lahendada või kui on välja hõigatud, et midagi juhtub kevadel, siis ta võikski juhtuda kevadel,“ ütles puitmajaliidu juht Martin Talts. „Selline viivitus sellisel ajal, kus tööd on kõige rohkem vaja, on väga-väga kahetsusväärne. See võinuks olla kontratsüklilise iseloomuga. Me pole kunagi toetust küsinud, vaid riiulis seisab Euroopa Liidu raha, mida ei suudeta mõistliku aja jooksul turule tuua.“

