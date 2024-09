Tagasi 22.09.24, 10:00 Piloodi päevik, osa 2 | Hyundai Ioniq 5 N näitab, mismoodi sportlikku elektriautot teha Hyundai elektrilise pereauto atleetlikul versioonid on „mootorihääl“ ja „käigud“ ning oh sa poiss, kui palju need juurde annavad.

Täpselt nagu Hyundai Ioniq 5 pole väiksema keskklassi luukpära, vaid kolmemeetrise teljevahega krossover, ei paku selle N-versioon niisugust sõiduelamust, mida entusiastid nn kiirete luukpäradega seostavad. Pakub hoopis midagi uut. Foto: Karl-Eduard Salumäe

Tundub, et Albert Biermann ei oskaks teha halba autot isegi siis, kui talle selle eest topelt makstaks. 31 aastat BMWs töötanud – neist seitse aastat M-divisjoni juhina – ning seejärel ägedaid Hyundaisid ja Kiasid looma palgatud sakslase käe all pandi alus Hyundai sportlikele N-mudelitele. Esimene pääsuke, kuus aastat tagasi müügile jõudnud i30 N, tõusis hoobilt Golfi klassi kiirete luukpärade priimuste sekka. Ja ega hilisemadki mudelid kahvatumalt pole esinenud.

Biermann ligineb nüüdseks 70-le ning on ühe jalaga pensionil, ent tema värskeim lapsuke ei ilmuta vähimaidki võlupuru otsa lõppemise märke. Vastupidi, hinnatud elektrilisel pereautol Ioniq 5 põhinevat N-i võib pidada lausa epohhi loovaks!

Mitte üksnes täiselektrilisest, vaid ka suurest ja sellevõrra veelgi raskemast masinast „enni“, see tähendab tõelise nn juhi auto tegemine oli mitmekordselt keeruline ülesanne. Tulemus sai aga sedavõrd hea, et annab klassikalisest sõidunaudingust lugu pidavatele inimestele lootust, et tulevik polegi ehk nii igavalt steriilne, nagu seni on paistnud.

Piloodi päevik on rubriik, kus Eesti aasta sportauto valimise žüriisse kuuluv Äripäeva ajakirjanik Karl-Eduard Salumäe tutvustab tänavusi finaliste, keskendudes eeskätt sõiduelamusele. Tänavu kuuluvad lisaks Hyundai Ioniq 5 N-ile finaali Honda Civic Type R, Maserati Granturismo ning uuenenud Mazda MX-5, Toyota GR Yaris ja Porsche Taycan. Viimasena nimetatu kohta saab lugeda päeviku esimesest osast Eesti sportauto 2024 selgub 28. novembril Eesti Autogala nime kandval sündmusel, kus kuulutatakse ühtlasi välja Eesti auto 2024 ja Eesti roheauto 2024 tiitli saajad, lisaks mitme eriauhinna laureaadid.

Ulakas nagu N

Teeme ühe asja selgeks: Ioniq 5 N ei ole kuumpära (hot hatch). Või kui on, siis ainult (väga) tinglikult.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun