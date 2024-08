Tagasi 09.08.24, 06:00 Piloodi päevik, osa 1 | Tagaistmeteta Taycan kiirendab hüperautodel eest. Aga edasi? Kas hullvõimas ja -kiire Porsche Taycan Turbo GT on osa probleemist või osa lahendusest?

Porsche Taycan Turbo GT Weissach kiirendab 0–100 km/h 2,2 sekundiga. 0–200ni tuleb 6,4 sekundiga. Foto: Liis Treimann

Inimese silmamunad kaaluvad vaid umbes 7,5 grammi kumbki. Sama palju kui eurone münt. Sestap on pehmelt öeldes veider kahtlustadagi, et sa tunned oma silmade massi. Ent Porsche Taycan Turbo GTga täie jõuga kiirendades tahaks käsi kodulaenulepingul vanduda, et kahe euro kukla poole surumist tõepoolest ongi selgesti tunda.

Inimene teeb tavaolekus ühe hingetõmbe iga nelja-viie sekundi tagant. Porsche elektrilise sedaani kõige kiirem versioon sööstab 0–100 km/h kaks korda lühema ajaga. Täpsemalt 2,2 sekundiga. Nullist sajani poole hingetõmbega.

Ühel hetkel seisad paigal sama liikumatult nagu Seaküla Simsoni betoonist tuvi ning sõna otseses mõttes kaks sekundit hiljem liigud hooga, mille eest Imavere kiiruskaamera teeks pilti.

Üks. Kaks. Sada.

Kas ma kardan? Tegelikult mitte, aga tunne on küll niisugune, sest kaelalihased on täiesti pingul. Seda aga selleks, et hoida pead umbes samasuguse nurga all nagu tippsuusahüppaja tervet keha. Hirmus ei pruugi olla, kuid ilmselgelt nõuab selline situatsioon täit tähelepanu.

Über-Taycan tormab edasi. 0–200ni tuleb 6,4 sekundiga – ühe vine’i vaatamise ajaga (mäletate neid veel?). Pea püsib „ründeasendis“, pupillid avarduvad …

Piloodi päevik on rubriik, kus Eesti aasta sportauto valimise žüriisse kuuluv Äripäeva ajakirjanik Karl-Eduard Salumäe tutvustab tänavusi finaliste. Lisaks mudeliuuenduse läbinud Porsche Taycanile kuuluvad nominentide hulka Honda Civic Type R, Hyundai Ioniq 5 N, Maserati Granturismo ja uuendatud Mazda MX-5. Võimalik, et ka uuenduskuuri läbinud Toyota GR Yaris – see oleneb sellest, kas ralli-Yaris jõuab Eestisse augusti lõpuks, mil sulgub selle aasta nimekiri. Eesti sportauto 2024 selgub 28. novembril Eesti Autogala nime kandval sündmusel, kus kuulutatakse ühtlasi välja Eesti auto 2024 ja Eesti roheauto 2024 tiitli saajad, lisaks mitme eriauhinna laureaadid.

See on kõige kärmemalt mööda sirget kihutav tänavasõidu-Porsche, mis eales tehtud. Kiirem kui uhiuus 911 GT3 RS. Kiirem kui 911 Turbo S . Isegi kiirem kui kümmekonna aasta tagune 918 Spyder või ülejäänud Püha Kolmainuks kutsutud hüperautod Ferrari LaFerrari ja McLaren P1.

Neli ust, kaks istet

