Tagasi 22.09.24, 16:33 Raadiohommikus: maksud ja autod Äripäeva raadio alustab uut nädalat kahe palju arvamusi tekitava teemaga – poliitika ja autod.

Julgeolekumaksust, aga ka maksukeskkonnast laiemalt räägib esmaspäeval raadio otse-eetris siseminister Lauri Läänemets. Foto: Andras Kralla

Sotsiaaldemokraatide esimehest siseminister Lauri Läänemets ütles rahvusringhäälingu tele-eetris, et tema meelest on tähtajalisena tutvustatav laiapindne julgeolekumaks tegelikult tulnud selleks, et jääda. Uurime temalt hommikuprogrammis, kuidas ta äsjase nn maksufestivali tulemusi mõtestab ning millisena näeb tuleviku-Eesti maksusüsteemi.

Stuudiosse tuleb ka autoauhindade ürituse Eesti Autogala korraldaja Raiko Ausmees, kellega analüüsime finaali jõudnud uudismudelite põhjal, missuguseks kujuneb tänavune autoaasta ning milliseid trende võib välja tuua.

Äripäeva uuriva ajakirjaniku Eliisa Matsalu-Alakülaga arutleme esmaspäeva hommikul ilmuva suure loo ainetel.

Hommikuprogrammi teevad Karl-Eduard Salumäe ja Ken Rohelaan.

Saatepäev jätkub viie saatega:

9.50‒10.00 “Obskuurne majandus”. Te ei peaks saama süüa avokaadosid. Need on küll väga toitainerikkad ning neis on palju kiudaineid ja vitamiine. Üleüldse on need toiduna väga kasulikud. Aga te ei peaks saama neid süüa. Nimelt peaksid avokaadod olema juba 10 000 aastat väljasurnud liik. Kuid vanad asteegid tegid midagi õigesti ning need on alles. Mehhikos nimetatakse avokaadosid ühtlasi nii roheliseks kullaks kui ka uueks “vereteemandiks”, mille tootmine laastab nii loodust kui ka inimelusid. Kuulake täpsemalt “Obskuursest majandusest”. Saatejuht on Linda Eensaar.

10.00‒11.00 “Sisuturundussaade”. Saates räägime olulistest maksuküsimustest raamatupidaja silme läbi. Külas on raamatupidamisbüroo Vesiir omanik ja juht Enno Lepvalts. Saadet juhib Hando Sinisalu.

11.00‒12.00 “Kuum tool”. Kuumal toolil istub Ragn-Sellsi ja tööandjate keskliidu volikogu juht Kai Realo, saadet juhib Marge Ugezene.

13.00‒14.00 “Äri ja tehnoloogia”. Saates räägime intelligentsetest transpordisüsteemidest: mida need endast kujutavad, mis ettevõtted Eestis ses valdkonnas tegutsevad ja milliste saavutustega, mis on väljakutsed ja trendid.

Stuudios avab nutika liikuvuse küsimusi Traffesti juht Viljar Nurme, kes on algusest peale olnud seotud ka valdkonna ettevõtete koostöövõrgustikuga ITS Estonia. Saadet juhib ITuudised.ee juht Indrek Kald.

15.00‒16.00 “Lavajutud”. Saates räägib esmalt elektroonikatootmisettevõtte GPV Group asepresident Kaur Andresson sellest, kuidas sõjad ja geopoliitika muudavad äri- ja poliitsuhteid.

Saate teises pooles kuuleme me aga saatejuht Robert Rooli kogemuslugu. Rool räägib enda lapsepõlvest, esimestest tööpäevadest meediasektoris ning sellest, miks ei maksa teha investeerimisotsuseid piduses meeleolus. Vestlust Rooliga peab Äripäeva suurürituste juht Jana Palm.

Ettekanded on salvestatud tänavu aprillis toimunud Pärnu finantskonverentsil ja juulis toimunud Investeerimisfestivalil.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.

Otseligi kuulamiseks leiab siit

