26.09.24, 16:54 Raadiohommikus: Planet42 ja mööblitootja saneerimine Reedeses hommikuprogrammis räägime kahest saneerimisest, aga ka võimaluste otsimisest keerulisel turul.

Eesti autorendiäri Planet42 sattus finantsraskustesse. Foto: Planet42

Planet42 võlausaldajate esindamiseks avalikustati neljapäeval ka teine, konkureeriv liikumine, mis on Planet 42 Recovery suhtes kriitiline. Tekkinud küsimustele vastavad ja edasisest räägivad Planet 42 Recovery meeskonda kuuluvad Dag Nurme ja Paavo Siimann.

Paljudele tuntud suurobjektidele eritellimusmööblit tootnud Enima Trade läheb saneerimisele. Mis juhtus, räägib firma asutaja Indrek Reitsak.

Restoranide Lee ja Lore Bistroo asutaja Kristjan Peäskega räägime vingumisest ja tegutsemisest.

Live Nation Eesti peakorraldaja Eva Palmiga räägime suursündmuste korraldamise rahalisest poolest ja ettevõtte käibe olulisest kahanemisest.

Äripäeva uuriv ajakirjanik Pille Ivask räägib, kuidas kaitseväes kasutatakse koondamist loomingulisemalt, kui me harjunud oleme. Isegi minister Hanno Pevkur oli üllatunud.

Hommikuprogrammi juhivad Viivika Rõuk ja Joonas-Hendrik Mägi.

Saatepäev jätkub kuue saatega:

10.00-11.00 “Sisuturundussari: Soraineni sagedus”. Saates tuleb juttu võlakirjade avaliku pakkumise köögipoolest, võlakirjade kaudu privaatsest raha kaasamisest ja põnevamatest projektidest, kus saatesse kutsutud eksperdid on kaasa löönud.

Võlakirjade maailmas aitavad kuulajal orienteeruda LHV panga võlakirjade valdkonna juht Silver Kalmus ja Soraineni partner Kätlin Krisak, kes juhib büroo finants- ja kindlustusõiguse tiimi Eestis. Saadet juhivad Soraineni advokaadid Oliver Ämarik ja Helery Maidlas.

11.00-12.00 “Äripäev eetris”. Arvamussaates võetakse fookusesse palju pahameelt tekitanud Planet42 arengud ning investor Jaak Roosaare esimesed selgitused juhtunu kohta. Samuti arutatakse saates õhutõrje rakette tootma hakkava ettevõtte Frankenburg Technologies üle, kuhu on lühikese ajaga koondunud Eesti kaitsevaldkonna koorekiht.

Lisaks tuleb juttu tingimisi vangi mõistetud riigikogulasest, ahnetest majutusettevõtjatest ja lõpuks kokku saanud riigieelarvest. Stuudios on nädala teemasid kommenteerimas ajakirjanikud Polina Volkova, Martin Johannes Teder ja Eliisa Matsalu-Alaküla.

12.00-13.00 “Kullafond”. Kuulete sarjast “Delovõje ljudi” aasta tagasi salvestatud saadet tunnustatud fitnessitreeneri ja Fitnesskool.ee omaniku Jekaterina Remets-Morozovaga.

Jekaterina õppis Moskva ülikoolis juristiks, hakkas kaheksa aastat tagasi õppima eesti keelt, taotles kodakondsust ja otsustas elama asuda Eestisse.

Temaga tuleb juttu sportlaskarjäärist, treeneritööst ja bikiinifitnessist, milles on ta tulnud mitmekordseks Eesti absoluutkarikavõitjaks. Räägime ka, kuidas olla fitnessis edukas, kui palju maksab fitnessimaailmas üks lavalkäik ja milline on konkurents personaaltreenerite seas. Saatejuht on Alyona Stadnik.

13.00-14.00 “Digiturunduse praktikum”. Iduettevõtte Saxby asutaja ja Linkedin ekspert Taavi Lindmaa harutab saates lahti LinkedIn olemuse ning jagab hulgaliselt soovitusi ning kogemusi, kuidas Linkedini abil edu ja tähelepanu saavutada.

Saates tuleb juttu üldiselt Linkedinist, profiili loomisest ja täiendamisest, suhtlemisest ja ka postitamisest. Samuti sellest, miks peaks inimestel olema tasuline Linkedin konto ja millisel juhul tasub panustada ettevõtte konto loomisele ja arendamisele. Saadet juhib Priit Kallas.

15.00-16.00 “Terviseuudised”. Naise südant kaitseb kogu fertiilse ea hormoon östrogeen. Kuna menopausi saabumisega selle tootmine kehas väheneb, siis kaob ka südamelt selle kaitse. Mida keskealised naised peaksid silmas pidama ja kelle riskid on suuremad, räägimegi saates lähemalt.

Naise südametervisest on tulnud rääkima Ida-Tallinna Keskhaigla südamekeskuse juhataja Heli Kaljusaar. Saadet juhib Violetta Riidas.

17.00-18.00 “Äripäeva arvamusliider”. Kas riigil on liiga vähe ambitsiooni, et ei lasknud eelarve kallale oma kärpekääre tõsiselt? Nii mõnigi nõnda järeldab, analüüsides valitsuses kokku lepitud tuleva aasta riigieelarvet. Ettevõtja Peep Kuld ütleb otse: 20 protsenti võiks maha lihvida ja keegi ei saaks viga – kusjuures populistlikuna kõlada võiva loosungi taga on tal väga selge argumentatsioon.

Saates räägib ka Iisraeli asjatundja Merili Arjakas, kuidas suhtuvad juudiriigi elanikud ise sõtta Gazat valitseva Hamasi ja nüüd üha selgemalt Liibanonis võimutseva Hezbollah’ga. Ning Indrek Madar, kes on mõjukas autokooliomanik, ütleb otse: kes on süüdi selles, et transpordiamet pani kokku vigase teooriaeksami ning mis on kogu süsteemi tegelikud probleemid. „Äripäeva arvamusliidrit“ juhib Indrek Lepik.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.

