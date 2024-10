Tagasi 01.10.24, 17:00 Raadiohommikus: suured sõjad ja suur makro — Euraasia ühest otsast teise Äripäeva raadio kolmapäevase hommikuprogrammi fookuses on suured sõjad Ukrainas ja Lähis-Idas, ent niisamuti suur majanduspilt Euroopas ja Hiinas.

Hommikuprogrammis on üks külalistest SEB ökonomist Mihkel Nestor. Foto: Tanel Meos

Stuudiosse tuleb külla SEB ökonomist Mihkel Nestor, kellega lahkame värskete eurotsooni majandusnäitajate taustal lähema poolaasta väljavaateid.

LHV fondihaldur Mikk Taras selgitab seevastu, kui jätkusuutlik on Hiina aktsiaturu viimaste päevade stratosfääriline kasv.

Jooksvalt teeme ka juttu sõdadest Ukrainas ja Iisraelis-Liibanonis, niisamuti heidame ka pilgu vast lõppenud debatile USA asepresidendikandidaatide vahel.

Ning Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Jana Saarkoppel räägib, mida kuulis investeerimisklubi ürituselt, kus Elevingi esindajad andsid IPO eel aru. Mida küsiti, mida vastati — ja mida otsustab investor Toomas?

Saadet juhivad Indrek Lepik ja Kristjan Kurg.

Saatepäev jätkub kolme saatega:

12.00‒13.00 “Äripäeva TOP”. Elektroonikatööstusele keskenduvas saates räägime oma valdkonna TOPis esimese koha saanud Electro-Hill Eesti kolmekordselt kasvanud müügitulust, Eolane Tallinna miljoni euro suurusest kasumikasvust ja järelkasvu leidmise probleemist. Kui liini taha saab veel töötaja, siis tehnilise taibuga “isemõtlevat inimest” on juba väga keeruline leida.

Külas on Äripäeva koostatud elektroonikatööstuse TOPi esimese koha Electro-Hill Eesti juhatuse liige Aivo Aunapuu, kaheksanda koha saanud Eolane Tallinna juhatuse liige Redrik Rahu ja Eesti Elektroonikatööstuse Liidu juht Arno Kolk.

Saadet juhib Ireene Kilusk.

13.00‒14.00 “Logistikauudised eetris”. Saade on pühendatud logistikale sõna kõige laiemas mõttes. Saate teemad on ajendatud hiljuti Äripäeva Infopanga välja antud logistika aastaraportist, milles selguvad nii mõnedki huvitavad detailid sektori käekäigu kohta ja mis ei anna just ülemäära palju põhjust rõõmustamiseks.

Mis logistikasektoris täpsemalt toimub ja millises olukorras me praegu oleme, arutavad saates Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni juhatuse liige Herkki Kitsing ja saatejuht, Logistikauudised.ee teemaveebi juht Tõnu Tramm.

15.00‒16.00 “Äripäeva raamatuklubi”. Miks me aktsepteerime Pipi Pikksukka tugeva, iseseisva ja ägeda isiksusena, aga päriselus pole ühiskond veel valmis selleks, et osa naisi ongi sellised? Äripäeva raamatuklubi saates räägivad raamatu “Radikaalne tööraamat ATH-naistele” põhjal avameelselt aktiivsus-tähelepanuhäire eripäradest Eesti ATH Liidu juhatuse liige Epp Kerge ja teleajakirjanik Marit Ummelas.

Mõtteid vahetatakse teemadel, kuidas avaldub ATH naistel teistmoodi kui meestel, millised raskused võivad eripärase mõtlemise või käitumise tõttu elus ette tulla ning mida annab ATH diagnoos täiskasvanule. Epp ja Marit räägivad ka sellest, kuidas teadlikkus ja elukogemus aitavad ennast paremini mõista, iseendaks jääda ja särada.

Saatejuht on Virtuaalkliiniku toimetaja Õnne Puhk.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.

