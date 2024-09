Tagasi 30.09.24, 16:03 Wall Streeti kuumimad jutud: Hiina tõi välja raskekahurväe Hiina keskpanga kuulutatud majanduse ergutamise programm, USA keskpanga 50baaspunktine intressilangus ja kogu maailma mõjutav pingeline geopoliitiline olukord – Wall Streetil viimasel ajal jututeemadest puudust ei tule.

“See, mida USA Föderaalreserv tegi, tõi Hiinaski kaasa räigema poliitika, kuid ma ei osanud ette ennustada, et nad toovad välja kogu raskekahurväe,” ütles investor David Tepper. Foto: AFP/Scanpix

Miljardärist investor ja Appaloosa Managementi asutaja David Tepper on öelnud, et ostab praegu kõike, mis on vähegi seotud Hiinaga.

