Tagasi 30.09.24, 12:48 Hiina aktsiad kappavad pullituru suunas Hiina aktsiaturg liigub ühel oma ajaloo pikimal tõusuperioodil, kerkides juba üheksandat päeva järjest, kuna Hiina valitsuse stiimulid meelitavad investoreid tagasi ühele räsituimale turule maailmas.

Hiina aktsiad on suundumas pullituru poole, tõustes juba rohkem kui nädala jagu. Foto: Imago Images / Scanpix

CSI 300 indeks, mis ühendab Hiina 300 suurimat börsil noteeritud ettevõtet, hüppas esmaspäeval koguni 9,1% kõrgemale, peaaegu kõik komponendid olid rohelises. Indeksi eelmise nädala ralli on kiireim, mis on toimunud alates 2008. aastast. Indeks, mis kaotas 2021. aastal enam kui 45% oma väärtusest, on sellest ajast kuni praeguseni tõusnud üle 20%, mis näitab suundumist pullituru poole.

