Tagasi 02.10.24, 16:51 Oleg Gross ostis Viljandi spaahotelli kinnistu ära pea miljoniga Oleg Gross ostis ära Aqva Hotelsi Viljandi spaahotelli kinnistu, ehitus hakkab tõenäoliselt pihta järgmisel kevadel.

Oleg Grossil on endiselt huvi ära osta ka Aqva Hotelsi Rakvere spaahotell. Foto: Liis Treimann

Gross märkis, et praegu on ta spaahotelli kinnistu ja projekti eest maksnud 915 000 eurot. Kuid raha tuleb tal välja käia veelgi. „Selleks, et kõik OG Elektra nimele saada, on vaja pisut veel juurde maksta. Kogu asja hind jääb ca 2,5 miljoni juurde,“ ütles Gross.

