Tagasi 25.09.24, 15:50 Allar Jõks: kas “Grossi pilvelõhkuja” võib keelata, sest see on... kole? Niinimetatud “Grossi pilvelõhkujaga” seonduv meediakäsitlus ja avalik arutelu Rakvere linnasüdamesse planeeritava uushoonestuse rajamise osas on tõstatanud teravalt küsimuse avaliku arvamuse ja põhiseaduslike õiguste tähtsusest ja tähendusest, kirjutab Soraineni vandeadvokaat Allar Jõks.

Rakvere Tsentrumi asemele soovib Oleg Gross rajada kaasaegse ärikeskuse. Foto: Eskiis

Kui hoone on planeeritud kõiki kehtivaid norme järgides ning sellele on andnud heakskiidu regionaal- ja põllumajandusministeerium, kas siis võib kohalik võim ehk Rakvere linnavolikogu keelduda detailplaneeringu kehtestamisest põhjusel, et keegi peab seda koledaks ja linnaruumi sobimatuks.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun