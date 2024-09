“Ma arvan, et see vist ei ole ikka õnnitlemise koht,” ütles Georg Gross pärast seda, kui Rakvere linnavolikogu oli üpris selge enamusega Grossi kõrghoone detailplaneeringu kehtestanud. Georgi isa Oleg Gross aga säras rõõmust ning võttis hea meelega õnnitlusi vastu.

“Mul on tõsiselt hea meel. Mul on tõesti soov teha Rakverele parim asi. Ja see on minu rida, mina tahan Rakvere jaoks midagi teha, Georg on sellele kogu aja vastu olnud,” lausus suurettevõtja Lääne-Virumaa Uudistele