Tagasi 03.10.24, 12:30 Eriesindaja Ida-Virumaal. “Me ootasime aasta, aga ta ei tulnudki” Piirkonna ettevõtjad võtsid hämmeldusega vastu teate Jaanus Purga lahkumisest Ida-Virumaa valitsuse eriesindaja kohalt, kus ta ei töötanud aastatki.

Valitsuse Ida-Virumaa esimese eriesindaja Jaanus Purga ametiaeg jäi lühikeseks: ta alustas eelmise aasta 16. oktoobril ja lõpetas tänavu 30. septembril. Foto: Nikolai Andrejev

Kui ühed kurdavad, et Purga ei pööranud kohalikule tööstusele piisavalt tähelepanu, siis teised jäävad selle juurde, et ärimehed ise pole õiglase ülemineku süsteemi olemusest aru saanud. Purga kinnitab, et täitis talle antud ülesande piirkonnas.

