Tagasi 04.10.24, 15:54 “Liiga hea.” Ministeeriumi töötajad trikitavad puhkust pikemaks Rahandusministeeriumi ametnikud teavad, kuidas puhata tükk maad kauem kui need, kes erafirmas leiba teenivad. Sealjuures on puhkepäevade arv sama.

Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna ametnikud teenivad endale lihtsa vaevaga kuni kuus puhkepäeva aastas lisaks. Foto: Liis Treimann

„Liiga hea.“ Nii on Eesti Panga president Madis Müller kirjeldanud olukorda, kus Eesti ametnikud kasutavad oma puhkust tükkidena ning ainult tööpäevadel. See tähendab puhkusepäevade säästmist nädalavahetuse arvel.

„Kui võtta kõigepealt 14 päeva puhkust korraga nagu seadus nõuab, aga ülejäänud 21 päeva vaid tööpäevades, on tulemuseks ligi 6 nädalat puhkust,“ kirjutas Müller X-is. „See on väga levinud lähenemine“.

Äripäeva vaatlus näitab, et Mülleril on õigus. Võtsime oma analüüsi aluseks rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna ametnike puhkused ning selgus, et kuna nädalavahetust sageli puhkuse sisse ei arvestata, teenivad ametnikud endale lihtsa vaevaga nii kuni kuus puhkepäeva aastas lisaks.

Iroonilisel kombel on just rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna ametnikud need, kes vastutavad riiklike vahendite mõistliku kasutamise eest.

